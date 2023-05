Attensi setzt digitale Simulationen ein, um die Zukunft mit effektivem, flexiblem und benutzerfreundlichem Training zum Leben zu erwecken

Attensi arbeitet mit Ardoq zusammen, um praktische, spielbare Szenarien zu erstellen, die Kunden helfen, das vielfältige Potenzial neuer Unternehmensarchitekturen (eng. New Enterprise Architecture) zu erfassen.

COLOGNE, Germany, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Attensi arbeitet mit dem norwegischen Pionier Ardoq im Bereich neuer Unternehmensarchitekturen – datengesteuerte, cloudbasierte Geschäftslösungen – zusammen. Ardoq setzt gamifizierte Simulationen ein, um Kunden bei der Automatisierung und Zusammenarbeit zu unterstützen und mit dem führenden SaaS-Tool (Software as a Service) für Unternehmensarchitekturen agilere Entscheidungen zu treffen.

Ardoq stellt sich einer Herausforderung, die alle Visionäre erleben. Wie erklärt ein Unternehmen seinen Kunden seine Arbeit, wenn es sich dabei um etwas völlig Neues und Unbekanntes handelt?

Die Antwort liegt in digitalen Simulationen, die auf dem neuesten Stand der Technologien in den Bereichen virtuelle Realität, fortschrittliche Super-HD-Grafik, 3D und Avatare basieren. Sie fördern das "Learning by Doing" und ermöglichen es den Teilnehmenden, in einer sicheren Umgebung Fehler zu machen, damit sie die richtigen Reaktionen lernen und sich diese einprägen können. Durch Wiederholung bleibt das Gelernte besser haften, was effektiver ist als ein Ausbilder, der ein Training durchführt, das bald wieder vergessen wird.

Folgende Erkenntnisse wurden aus einer Umfrage unter Benutzern gewonnen:

91 % gefällt diese Art des Trainings

91 % sagen, dass es ihnen geholfen hat, die Hauptfunktionen von Ardoq zu beherrschen

88 % sagen, dass es ihr Verständnis der Plattform von Ardoq verbessert hat

Das Training wurde gemeinsam mit einem anderen schnell wachsenden norwegischen Unternehmen mit globaler Reichweite entwickelt: Attensi, dem Innovator für Simulationstraining.

Erik Bakstad, CEO und einer der Gründer von Ardoq, sagte, dass das Training die Kunden davon überzeugt, dass die Lösung schnell und effektiv sowie ohne Unterbrechung eingeführt werden kann. Und da die Simulationen schnell von ihren eigenen Teams erstellt werden können, sind sie leicht und kurzfristig skalierbar.

Bakstad sagte: "Unsere Kunden sagen, dass sie sich vorstellen können, unsere gamifizierte Lernplattform intern einzusetzen, und das ist für uns ein Wettbewerbsvorteil. Die Leute mögen diese neue Art des Trainings. Sie sind an Folien und langweiliges Lesematerial gewöhnt, daher ist etwas Interaktives für sie sehr ansprechend."

Svein Gunnar Hjorteset, Head of Onboarding bei Ardoq, erklärt, dass das Simulationstraining den Kunden die Augen für die Möglichkeiten des revolutionären Produkts von Ardoq öffnet. Es hilft den Nutzern, es sehr schnell zu verstehen. Das Gaming-Element sorgt dafür, dass das Lernen Spaß macht, und die Teilnehmenden kehren oft zurück, um ihre persönliche Bestleistung zu übertreffen. So bleiben die neuen Kenntnisse und Techniken im Gedächtnis.

"Die Kunden wiederholen das Training oft, und das liegt vor allem an dem Punktesystem. Wenn sie sehen, dass jemand anderes eine höhere Punktzahl erreicht, wollen sie ihn schlagen. Das ist wirklich cool", sagte er.

Der Erfolg des Trainings hat sich positiv auf das Geschäft ausgewirkt. Die Kunden lieben das Modell, und sie gehen dauerhafte Partnerschaften mit Ardoq ein.

"Ich kann gamifiziertes Simulationstraining in drei Worten zusammenfassen – skalierbar, interaktiv, unterhaltsam", so Hjorteset.

ÜBER ATTENSI

Attensi ist der weltweit führende Anbieter von hocheffektivem gamifiziertem Training – die effektivste Methode, um Ihre Mitarbeitenden weiterzubilden und Ihre KPIs deutlich zu verbessern. Fesseln Sie Ihre Mitarbeitenden mit immersiven 3D-Trainings, die auf den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Psychologie, des Lernens und des Gamings basieren.

Ob auf dem Handy, dem Desktop oder in der VR: Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, und zwar mit Trainingseinheiten, die sie gerne absolvieren und wiederholen werden. Stellen Sie ihre Arbeitsumgebung mit immersiven 3D-Grafiken, realistischen Szenarien und interaktiven Dialogen mit sprachgesteuerten Avataren nach, um ihr Wissen zu testen – und das alles in einer sicheren "Learning by Doing"-Umgebung.

Attensi hat bereits in über 150 Ländern und in mehr als 50 Sprachen gamifizierte Simulationstrainings bereitgestellt. Zu unseren Kunden gehören Microsoft, Equinor, Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, NHS, Accenture, Wagamama's, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Der Hauptsitz von Attensi befindet sich in Oslo, Norwegen, mit Niederlassungen in London, Köln, Boston und Palo Alto.

