Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
29.06.2026 18:38:48
Attention Kalshi, Polymarket! Robinhood, Coinbase, DraftKings Are Coming For Your Lunch, Bernstein Writes
This article Attention Kalshi, Polymarket! Robinhood, Coinbase, DraftKings Are Coming For Your Lunch, Bernstein Writes originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
25.06.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
18.06.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|89,28
|2,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen höher -- ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.