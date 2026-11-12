Attovia Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Attovia Therapeutics hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at