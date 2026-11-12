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12.11.2026 06:31:28
Attovia Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Attovia Therapeutics hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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