Atul Auto gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Atul Auto hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,52 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atul Auto ein EPS von 2,57 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,31 Milliarden INR gegenüber 1,95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at