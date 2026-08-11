Atul Auto stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atul Auto hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,97 Prozent auf 2,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at