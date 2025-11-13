Atul Auto vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atul Auto lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 3,30 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atul Auto noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atul Auto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,00 Milliarden INR im Vergleich zu 1,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at