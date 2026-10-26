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26.10.2026 06:31:29
Atul legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Atul hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 52,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 60,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,77 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atul einen Umsatz von 15,52 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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