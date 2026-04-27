27.04.2026 06:31:29

Atul präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atul ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Atul die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,38 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,97 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 14,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 230,25 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atul 164,37 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 62,74 Milliarden INR, während im Vorjahr 55,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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