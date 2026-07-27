27.07.2026 06:31:29

Atul präsentierte Quartalsergebnisse

Atul ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Atul die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 43,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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