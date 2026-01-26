Atul: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atul präsentierte am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,93 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent auf 15,74 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at