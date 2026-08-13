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13.08.2026 06:31:29
ATV Projects India gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ATV Projects India hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,38 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,380 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ATV Projects India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 206,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 152,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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