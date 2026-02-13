ATV Projects India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ATV Projects India hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ATV Projects India 0,310 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat ATV Projects India im vergangenen Quartal 183,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ATV Projects India 156,7 Millionen INR umsetzen können.

