ATV Projects India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ATV Projects India hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,39 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ATV Projects India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 177,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,35 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ATV Projects India mit einem Umsatz von insgesamt 676,53 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 705,69 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -4,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at