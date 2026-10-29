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29.10.2026 06:31:29
ATV Projects India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ATV Projects India hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,17 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 160,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 139,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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