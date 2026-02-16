ATX
ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen
Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,86 Prozent stärker bei 5 671,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 162,162 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 5 622,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 622,58 Punkten am Vortag.
Bei 5 613,13 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 677,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 5 470,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 853,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bewegte sich der ATX bei 4 083,89 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 835,02 Punkte. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 7,54 Prozent auf 97,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,49 Prozent auf 50,90 EUR), PORR (+ 5,37 Prozent auf 40,20 EUR), Vienna Insurance (+ 2,39 Prozent auf 64,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,30 Prozent auf 16,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Verbund (-1,37 Prozent auf 57,60 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 71,95 EUR), DO (-0,48 Prozent auf 208,50 EUR), Österreichische Post (-0,29 Prozent auf 34,60 EUR) und Raiffeisen (-0,19 Prozent auf 41,32 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 317 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,612 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
