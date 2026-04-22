Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Index-Performance im Fokus
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22.04.2026 09:29:13
ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,67 Prozent auf 5 891,64 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 167,798 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,079 Prozent höher bei 5 856,99 Punkten, nach 5 852,36 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 898,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 855,77 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 5 194,82 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Wert von 5 544,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der ATX noch bei 3 922,66 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,09 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 93,80 EUR), Palfinger (+ 2,95 Prozent auf 38,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,94 Prozent auf 89,30 EUR), voestalpine (+ 1,73 Prozent auf 43,58 EUR) und Wienerberger (+ 1,51 Prozent auf 25,62 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil EVN (-0,89 Prozent auf 27,85 EUR), Raiffeisen (+ 0,14 Prozent auf 44,46 EUR), Österreichische Post (+ 0,14 Prozent auf 34,80 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,20 Prozent auf 102,50 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 18 518 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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