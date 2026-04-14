ATX aktuell: ATX am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,25 Prozent fester bei 5 870,16 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 168,604 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,095 Prozent höher bei 5 803,23 Punkten in den Handel, nach 5 797,75 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 802,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 875,92 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 263,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 431,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der ATX einen Wert von 3 839,66 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,69 Prozent zu. 5 875,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 69,70 EUR), BAWAG (+ 4,60 Prozent auf 147,70 EUR), Wienerberger (+ 1,92 Prozent auf 25,46 EUR), voestalpine (+ 1,90 Prozent auf 42,92 EUR) und Lenzing (+ 1,65 Prozent auf 24,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR), Verbund (-1,53 Prozent auf 64,50 EUR), Raiffeisen (-0,36 Prozent auf 44,82 EUR), Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 66,50 EUR) und PORR (+ 0,25 Prozent auf 40,20 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 128 904 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at