Am Donnerstag geht es im ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,00 Prozent auf 6 458,84 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,070 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 394,58 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 394,72 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 496,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 390,21 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 2,95 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6 506,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 592,91 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 4 809,19 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 20,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,84 Prozent auf 125,00 EUR), PORR (+ 5,73 Prozent auf 34,15 EUR), STRABAG SE (+ 3,12 Prozent auf 105,80 EUR), BAWAG (+ 2,15 Prozent auf 166,10 EUR) und Raiffeisen (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Wienerberger (-1,95 Prozent auf 15,60 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 10,30 EUR), OMV (-1,85 Prozent auf 69,05 EUR), Österreichische Post (-1,38 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (-1,14 Prozent auf 30,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 153 019 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at