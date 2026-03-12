CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|ATX-Performance im Blick
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12.03.2026 15:58:56
ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag leichter
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,40 Prozent leichter bei 5 303,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 159,958 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 5 433,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 433,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 302,00 Zählern.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,97 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 12.02.2026, den Wert von 5 704,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 103,16 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 4 200,02 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,895 Prozent zurück. Bei 5 856,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,28 Prozent auf 65,10 EUR), EVN (+ 0,73 Prozent auf 27,55 EUR), CPI Europe (+ 0,19 Prozent auf 15,77 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 22,30 EUR) und OMV (-0,86 Prozent auf 57,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-4,21 Prozent auf 37,32 EUR), Andritz (-3,76 Prozent auf 65,35 EUR), Erste Group Bank (-3,72 Prozent auf 93,15 EUR), Österreichische Post (-3,71 Prozent auf 32,45 EUR) und voestalpine (-3,60 Prozent auf 40,22 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 175 190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,68 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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