ATX aktuell: ATX am Mittag mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der ATX am fünften Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,18 Prozent fester bei 3 411,87 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 107,672 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,128 Prozent fester bei 3 376,40 Punkten, nach 3 372,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 416,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 374,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wurde der ATX auf 3 383,83 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Wert von 3 261,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 500,85 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,004 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), voestalpine (+ 2,29 Prozent auf 25,88 EUR), OMV (+ 1,84 Prozent auf 40,89 EUR), Erste Group Bank (+ 1,80 Prozent auf 39,58 EUR) und Andritz (+ 1,60 Prozent auf 60,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Telekom Austria (-1,27 Prozent auf 7,80 EUR), Verbund (-0,94 Prozent auf 63,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,65 Prozent auf 21,40 EUR), Lenzing (-0,48 Prozent auf 31,05 EUR) und EVN (-0,21 Prozent auf 23,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 164 784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 21,748 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 9,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

