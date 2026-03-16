ATX aktuell: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,79 Prozent auf 5 304,70 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 155,164 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 5 263,30 Punkten, nach 5 263,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 232,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 313,79 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 671,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, notierte der ATX bei 5 173,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der ATX bei 4 297,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,879 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 53,30 EUR), BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 121,20 EUR), Verbund (+ 2,00 Prozent auf 66,30 EUR), OMV (+ 1,79 Prozent auf 59,85 EUR) und CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil UNIQA Insurance (-1,47 Prozent auf 14,78 EUR), Wienerberger (-1,45 Prozent auf 23,04 EUR), Vienna Insurance (-1,13 Prozent auf 61,40 EUR), Österreichische Post (-0,75 Prozent auf 33,30 EUR) und EVN (-0,71 Prozent auf 27,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 243 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at