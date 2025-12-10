ATX aktuell: ATX am Nachmittag in Rot

Der ATX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,54 Prozent leichter bei 5 101,76 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 149,388 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 129,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,53 Punkten am Vortag.

Bei 5 094,16 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 132,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,406 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 4 836,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 629,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 628,39 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 39,52 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 141,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 0,80 Prozent auf 38,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,72 Prozent auf 36,62 EUR), BAWAG (+ 0,41 Prozent auf 121,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,18 Prozent auf 28,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 28,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-3,46 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-2,68 Prozent auf 61,70 EUR), PORR (-2,65 Prozent auf 31,20 EUR), Lenzing (-2,65 Prozent auf 22,05 EUR) und Andritz (-2,65 Prozent auf 62,55 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 95 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,496 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Mit 9,14 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

