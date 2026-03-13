ATX aktuell: ATX am Nachmittag schwächer

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent schwächer bei 5 298,21 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159,437 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 5 347,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 348,99 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 257,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 348,62 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,08 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 5 622,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 5 103,16 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 4 189,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,00 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), Österreichische Post (+ 2,28 Prozent auf 33,65 EUR), OMV (+ 1,90 Prozent auf 59,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 36,05 EUR) und EVN (+ 0,91 Prozent auf 27,85 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Andritz (-3,63 Prozent auf 63,65 EUR), UNIQA Insurance (-3,09 Prozent auf 15,06 EUR), voestalpine (-2,79 Prozent auf 39,78 EUR), PORR (-2,54 Prozent auf 36,50 EUR) und DO (-2,23 Prozent auf 175,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 413 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at