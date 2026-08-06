ATX aktuell: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der ATX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 6 722,67 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185,842 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 6 704,05 Punkte an der Kurstafel, nach 6 703,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 698,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 725,86 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 4,05 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 6 565,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der ATX mit 5 967,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 557,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25,62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 725,86 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 123,20 EUR), DO (+ 0,49 Prozent auf 205,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,47 Prozent auf 64,50 EUR), Wienerberger (+ 0,36 Prozent auf 22,52 EUR) und STRABAG SE (+ 0,35 Prozent auf 87,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-4,20 Prozent auf 136,80 EUR), PORR (-0,66 Prozent auf 37,75 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 81,70 EUR), UNIQA Insurance (-0,33 Prozent auf 18,00 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at