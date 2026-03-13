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ATX-Performance im Fokus 13.03.2026 17:58:57

ATX aktuell: ATX beendet die Freitagssitzung im Minus

ATX aktuell: ATX beendet die Freitagssitzung im Minus

Der ATX zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,61 Prozent auf 5 263,07 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 159,437 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 5 347,33 Punkten, nach 5 348,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 257,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 348,62 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,73 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 622,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 189,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,66 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,98 Prozent auf 33,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 36,05 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR), OMV (+ 1,47 Prozent auf 58,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 50,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Andritz (-4,62 Prozent auf 63,00 EUR), UNIQA Insurance (-3,47 Prozent auf 15,00 EUR), PORR (-3,47 Prozent auf 36,15 EUR), voestalpine (-3,42 Prozent auf 39,52 EUR) und Wienerberger (-2,83 Prozent auf 23,38 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 549 938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,428 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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