ATX aktuell: ATX beendet die Freitagssitzung im Minus

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,61 Prozent auf 5 263,07 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 159,437 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 5 347,33 Punkten, nach 5 348,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 257,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 348,62 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,73 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 622,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5 103,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 189,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,66 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,98 Prozent auf 33,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 36,05 EUR), EVN (+ 1,63 Prozent auf 28,05 EUR), OMV (+ 1,47 Prozent auf 58,80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 50,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Andritz (-4,62 Prozent auf 63,00 EUR), UNIQA Insurance (-3,47 Prozent auf 15,00 EUR), PORR (-3,47 Prozent auf 36,15 EUR), voestalpine (-3,42 Prozent auf 39,52 EUR) und Wienerberger (-2,83 Prozent auf 23,38 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 549 938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,428 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at