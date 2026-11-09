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Index-Performance im Blick 09.11.2026 17:58:33

ATX aktuell: ATX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

ATX aktuell: ATX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,98 Prozent höher bei 6 562,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187,366 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 434,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 427,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 596,11 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Der ATX lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6 543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 754,18 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,62 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,29 Prozent auf 111,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 61,10 EUR), PORR (+ 3,92 Prozent auf 33,10 EUR), DO (+ 3,43 Prozent auf 226,00 EUR) und STRABAG SE (+ 3,16 Prozent auf 104,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-2,13 Prozent auf 71,15 EUR), OMV (-0,63 Prozent auf 71,30 EUR), Lenzing (-0,34 Prozent auf 11,70 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 32,05 EUR) und EVN (+ 0,16 Prozent auf 30,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 362 524 Aktien gehandelt. Mit 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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DO & CO 226,00 3,43% DO & CO
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,90 0,16% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 11,70 -0,34% Lenzing AG
OMV AG 71,30 -0,63% OMV AG
Österreichische Post AG 32,05 -0,16% Österreichische Post AG
PORR AG 33,10 3,92% PORR AG
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