Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Bewegung
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24.09.2026 09:31:05
ATX aktuell: ATX beginnt Handel im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:14 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent leichter bei 6 887,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 908,28 Punkten, nach 6 908,28 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 908,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 859,32 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 617,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der ATX noch bei 6 462,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 635,11 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 28,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 018,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,55 EUR), OMV (+ 0,14 Prozent auf 71,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,85 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 21,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 68,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil STRABAG SE (-1,14 Prozent auf 104,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR), PORR (-0,93 Prozent auf 32,10 EUR), Wienerberger (-0,74 Prozent auf 17,52 EUR) und Verbund (-0,72 Prozent auf 62,20 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 13 646 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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