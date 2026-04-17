UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX-Kursentwicklung
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17.04.2026 17:58:56
ATX aktuell: ATX bewegt letztendlich im Plus
Am Freitag stieg der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,57 Prozent auf 5 957,70 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 850,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 972,19 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 343,35 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 5 470,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 916,09 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,32 Prozent. Bei 5 972,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 13,24 Prozent auf 84,70 EUR), Wienerberger (+ 6,02 Prozent auf 26,42 EUR), DO (+ 5,74 Prozent auf 187,80 EUR), voestalpine (+ 4,17 Prozent auf 43,50 EUR) und Palfinger (+ 3,72 Prozent auf 37,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-3,92 Prozent auf 61,20 EUR), OMV (-3,65 Prozent auf 56,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 35,65 EUR), EVN (-2,11 Prozent auf 27,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 16,54 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 1 028 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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