Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
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21.10.2026 09:28:47
ATX aktuell: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Um 09:10 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 6 467,68 Punkte an. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,196 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 6 457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 452,99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 475,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 452,83 Punkten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 1,36 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX mit 6 900,56 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 6 511,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 626,24 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,85 Prozent zu. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,73 Prozent auf 166,80 EUR), OMV (+ 0,95 Prozent auf 74,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 21,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-3,24 Prozent auf 10,16 EUR), Wienerberger (-0,80 Prozent auf 16,06 EUR), PORR (-0,65 Prozent auf 30,60 EUR), STRABAG SE (-0,59 Prozent auf 100,80 EUR) und Verbund (-0,53 Prozent auf 65,20 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 33 863 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,846 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
ATX-Fundamentalkennzahlen
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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