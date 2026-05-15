ATX aktuell: ATX fällt zum Handelsstart

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,92 Prozent tiefer bei 5 867,10 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 5 921,94 Punkten in den Handel, nach 5 921,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 923,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 856,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,334 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 15.04.2026, den Wert von 5 882,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der ATX-Kurs 5 622,58 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Stand von 4 406,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,63 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,87 Prozent auf 62,70 EUR), OMV (+ 0,41 Prozent auf 61,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 17,16 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), voestalpine (-1,99 Prozent auf 45,28 EUR), Raiffeisen (-1,65 Prozent auf 46,48 EUR), Erste Group Bank (-1,60 Prozent auf 95,55 EUR) und Palfinger (-1,12 Prozent auf 35,35 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at