ATX

5 900,80
-35,68
-0,60 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Marktbericht 12.05.2026 12:27:10

ATX aktuell: ATX gibt am Mittag nach

ATX aktuell: ATX gibt am Mittag nach

Der ATX verzeichnet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 5 904,25 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,914 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 936,89 Punkten, nach 5 936,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 937,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 857,10 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der ATX bei 5 813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der ATX bei 5 704,88 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 4 398,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,32 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,40 Prozent auf 94,00 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 34,70 EUR), PORR (+ 0,26 Prozent auf 39,25 EUR) und Verbund (+ 0,25 Prozent auf 60,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR), Palfinger (-3,21 Prozent auf 34,70 EUR), Erste Group Bank (-1,85 Prozent auf 98,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,41 Prozent auf 16,84 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 141 744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 902,77 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen