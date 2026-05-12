ATX aktuell: ATX gibt am Mittag nach

Am Dienstag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 5 904,25 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,914 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 936,89 Punkten, nach 5 936,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 937,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 857,10 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der ATX bei 5 813,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der ATX bei 5 704,88 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 4 398,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,32 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,40 Prozent auf 94,00 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 34,70 EUR), PORR (+ 0,26 Prozent auf 39,25 EUR) und Verbund (+ 0,25 Prozent auf 60,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR), Palfinger (-3,21 Prozent auf 34,70 EUR), Erste Group Bank (-1,85 Prozent auf 98,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,41 Prozent auf 16,84 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 141 744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at