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ATX-Kursentwicklung 11.09.2026 17:58:49

ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels

ATX aktuell: ATX klettert zum Ende des Freitagshandels

Der ATX gewann schlussendlich an Wert.

Der ATX gewann im Wiener Börse-Handel letztendlich 0,22 Prozent auf 6 885,23 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 193,590 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 6 871,24 Punkten, nach 6 869,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 914,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 866,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,371 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 6 672,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 072,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 645,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 28,65 Prozent nach oben. Bei 6 914,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 3,31 Prozent auf 106,20 EUR), PORR (+ 2,76 Prozent auf 37,20 EUR), OMV (+ 1,48 Prozent auf 71,85 EUR), Wienerberger (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR) und BAWAG (+ 0,90 Prozent auf 179,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 166,40 EUR), Vienna Insurance (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 60,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,87 Prozent auf 18,16 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 402 967 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,391 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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ATX 6 885,23 0,22%

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