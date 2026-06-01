ATX aktuell: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent auf 6 134,45 Punkte nach. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 172,562 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 147,72 Punkten, nach 6 148,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 133,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 166,52 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 794,70 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, notierte der ATX bei 4 426,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14,63 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 167,48 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1,48 Prozent auf 58,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 142,60 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 62,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,35 Prozent auf 17,22 EUR) und EVN (+ 0,18 Prozent auf 28,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-1,94 Prozent auf 47,46 EUR), DO (-1,34 Prozent auf 191,40 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 34,55 EUR), CA Immobilien (-1,01 Prozent auf 24,60 EUR) und PORR (-0,99 Prozent auf 40,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 37 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at