ATX aktuell: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent schwächer bei 5 357,55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 157,691 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 424,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 425,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 348,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 424,93 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 1,79 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 5 788,53 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, einen Stand von 5 234,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 337,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,108 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 33,60 EUR), Verbund (-0,22 Prozent auf 66,55 EUR), Erste Group Bank (-0,32 Prozent auf 93,65 EUR), OMV (-0,41 Prozent auf 61,10 EUR) und Raiffeisen (-0,62 Prozent auf 38,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,42 Prozent auf 33,55 EUR), Lenzing (-4,38 Prozent auf 20,75 EUR), voestalpine (-3,54 Prozent auf 38,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,39 Prozent auf 53,10 EUR) und PORR (-2,33 Prozent auf 35,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 66 093 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,491 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at