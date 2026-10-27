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Index im Fokus 27.10.2026 17:58:45

ATX aktuell: ATX letztendlich im Aufwind

ATX aktuell: ATX letztendlich im Aufwind

Der ATX performte zum Handelsschluss positiv.

Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,54 Prozent stärker bei 6 429,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 180,990 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6 271,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 270,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 449,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 261,47 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 6 943,67 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 354,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 682,14 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,14 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 11,51 Prozent auf 155,00 EUR), STRABAG SE (+ 5,39 Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,15 Prozent auf 17,56 EUR), Raiffeisen (+ 4,73 Prozent auf 56,45 EUR) und BAWAG (+ 4,12 Prozent auf 161,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-4,99 Prozent auf 9,90 EUR), OMV (-3,88 Prozent auf 71,85 EUR), CA Immobilien (-0,69 Prozent auf 21,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,80 Prozent auf 31,50 EUR) und DO (+ 1,12 Prozent auf 198,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 608 418 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,438 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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