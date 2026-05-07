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ATX im Fokus 07.05.2026 17:58:32

ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus

ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus

Der ATX zeigte sich am Donnerstagabend mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent auf 5 941,42 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 164,813 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,017 Prozent fester bei 5 968,79 Punkten, nach 5 967,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 940,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 018,30 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 2,52 Prozent zu. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 5 443,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 665,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, betrug der ATX-Kurs 4 233,63 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 1,77 Prozent auf 46,00 EUR), EVN (+ 1,55 Prozent auf 29,45 EUR), Erste Group Bank (+ 1,16 Prozent auf 99,95 EUR), DO (+ 0,77 Prozent auf 183,60 EUR) und PORR (+ 0,76 Prozent auf 40,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-3,74 Prozent auf 33,50 EUR), CA Immobilien (-2,71 Prozent auf 26,95 EUR), BAWAG (-1,98 Prozent auf 148,60 EUR), Vienna Insurance (-1,77 Prozent auf 66,50 EUR) und Verbund (-1,72 Prozent auf 59,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 461 809 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,685 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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