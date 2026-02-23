ATX aktuell: ATX letztendlich mit Gewinnen

Letztendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 817,57 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 167,575 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,019 Prozent auf 5 806,34 Punkte an der Kurstafel, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 856,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 770,13 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der ATX 5 519,17 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit 4 789,17 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der ATX-Kurs 4 048,87 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,24 Prozent auf 54,20 EUR), voestalpine (+ 1,58 Prozent auf 48,74 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 55,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,56 Prozent auf 107,20 EUR) und STRABAG SE (+ 0,32 Prozent auf 94,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil PORR (-2,09 Prozent auf 39,80 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 24,75 EUR), Andritz (-1,56 Prozent auf 72,60 EUR), DO (-1,38 Prozent auf 214,50 EUR) und CPI Europe (-1,10 Prozent auf 16,14 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 517 685 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,399 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at