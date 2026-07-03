ATX

6 565,92
68,78
1,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance 03.07.2026 17:58:40

ATX aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus

ATX aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus

Der ATX verzeichnete heute Kursanstiege.

Zum Handelsende ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,06 Prozent aufwärts auf 6 565,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,382 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 6 497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 574,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 496,17 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX mit 5 457,38 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Wert von 4 431,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,69 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,80 Prozent auf 202,50 EUR), voestalpine (+ 5,24 Prozent auf 43,76 EUR), PORR (+ 4,93 Prozent auf 45,75 EUR), Palfinger (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR) und STRABAG SE (+ 3,51 Prozent auf 91,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-0,89 Prozent auf 222,00 EUR), BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR) und OMV (-0,26 Prozent auf 56,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 244 021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 565,92 1,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:32 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
16:07 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen