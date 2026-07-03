ATX aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsende ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,06 Prozent aufwärts auf 6 565,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 177,382 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 6 497,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 497,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 574,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 496,17 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 096,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der ATX mit 5 457,38 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 03.07.2025, einen Wert von 4 431,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,69 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,80 Prozent auf 202,50 EUR), voestalpine (+ 5,24 Prozent auf 43,76 EUR), PORR (+ 4,93 Prozent auf 45,75 EUR), Palfinger (+ 4,13 Prozent auf 32,80 EUR) und STRABAG SE (+ 3,51 Prozent auf 91,50 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-0,89 Prozent auf 222,00 EUR), BAWAG (-0,44 Prozent auf 179,00 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 118,20 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR) und OMV (-0,26 Prozent auf 56,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 244 021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at