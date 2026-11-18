Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,95 Prozent tiefer bei 6 394,72 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 193,357 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 6 521,59 Punkte an der Kurstafel, nach 6 521,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 394,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 550,24 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6 557,32 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 6 642,38 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 4 716,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,35 Prozent auf 113,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,50 EUR), DO (+ 0,22 Prozent auf 229,50 EUR) und EVN (+ 0,16 Prozent auf 30,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil BAWAG (-3,27 Prozent auf 162,60 EUR), Erste Group Bank (-3,04 Prozent auf 111,50 EUR), OMV (-2,97 Prozent auf 70,35 EUR), Wienerberger (-2,57 Prozent auf 15,91 EUR) und Raiffeisen (-2,44 Prozent auf 59,85 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 369 088 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent.

Redaktion finanzen.at