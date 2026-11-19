Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,24 Prozent tiefer bei 6 379,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,070 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6 394,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 394,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 379,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 496,26 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 4,15 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 6 506,54 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 6 592,91 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 4 809,19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 4,95 Prozent auf 33,90 EUR), STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 104,20 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 163,90 EUR), Erste Group Bank (+ 0,63 Prozent auf 112,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,18 Prozent auf 114,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (-2,65 Prozent auf 33,84 EUR), Wienerberger (-2,45 Prozent auf 15,52 EUR), Vienna Insurance (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR) und Österreichische Post (-1,38 Prozent auf 32,05 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 434 399 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at