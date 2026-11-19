ATX
|
6 242,11
|
-136,99
|
-2,15 %
|ATX-Entwicklung
|
19.11.2026 17:58:43
ATX aktuell: ATX letztendlich schwächer
Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,24 Prozent tiefer bei 6 379,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,070 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6 394,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 394,72 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 379,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 496,26 Zähler.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 4,15 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 6 506,54 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 6 592,91 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 4 809,19 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 4,95 Prozent auf 33,90 EUR), STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 104,20 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 163,90 EUR), Erste Group Bank (+ 0,63 Prozent auf 112,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,18 Prozent auf 114,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (-2,65 Prozent auf 33,84 EUR), Wienerberger (-2,45 Prozent auf 15,52 EUR), Vienna Insurance (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR) und Österreichische Post (-1,38 Prozent auf 32,05 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 434 399 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,89 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|103,00
|-9,65%
|BAWAG
|160,60
|-2,01%
|Erste Group Bank AG
|109,10
|-2,76%
|Lenzing AG
|9,83
|-3,82%
|OMV AG
|68,80
|-1,08%
|Österreichische Post AG
|31,95
|-0,31%
|PORR AG
|33,50
|-1,18%
|STRABAG SE
|103,00
|-1,15%
|Vienna Insurance
|74,50
|-0,67%
|voestalpine AG
|33,26
|-1,71%
|Wienerberger AG
|15,28
|-1,55%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 243,36
|-2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.