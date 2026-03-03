ATX
|
5 433,81
|
-200,26
|
-3,55 %
|ATX-Entwicklung
|
03.03.2026 17:58:41
ATX aktuell: ATX letztendlich unter Druck
Zum Handelsende stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 3,55 Prozent auf 5 433,81 Punkte an der ATX-Kurstafel. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 164,908 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 5 633,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 634,07 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 334,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 633,46 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Stand von 5 732,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 050,17 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 4 156,69 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,53 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CPI Europe (-0,74 Prozent auf 16,00 EUR), DO (-1,07 Prozent auf 184,20 EUR), OMV (-1,49 Prozent auf 56,25 EUR), CA Immobilien (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR) und Österreichische Post (-2,17 Prozent auf 33,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-9,06 Prozent auf 46,20 EUR), voestalpine (-7,60 Prozent auf 42,78 EUR), Lenzing (-6,84 Prozent auf 21,80 EUR), UNIQA Insurance (-5,12 Prozent auf 15,56 EUR) und EVN (-4,40 Prozent auf 28,25 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 045 913 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 38,467 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent gelockt.
