ATX aktuell: ATX liegt im Plus

So bewegt sich der ATX am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,48 Prozent stärker bei 3 243,87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 109,996 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,048 Prozent tiefer bei 3 226,78 Punkten, nach 3 228,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 207,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 244,24 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 3 147,42 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 3 148,32 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2022, den Wert von 3 205,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,99 Prozent auf 37,90 EUR), voestalpine (+ 2,97 Prozent auf 25,62 EUR), Österreichische Post (+ 2,09 Prozent auf 31,75 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 25,18 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,86 Prozent auf 120,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-13,15 Prozent auf 24,56 EUR), Telekom Austria (-1,45 Prozent auf 6,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,41 Prozent auf 7,70 EUR), OMV (-1,14 Prozent auf 42,42 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,21 Prozent auf 47,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 513 701 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

