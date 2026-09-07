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Index im Blick 07.09.2026 17:58:47

ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus

ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Montag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,69 Prozent stärker bei 6 905,36 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,102 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 6 859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 858,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 910,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 858,80 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 652,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX 6 084,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der ATX mit 4 597,61 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 29,03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 910,60 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 175,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 32,50 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 69,60 EUR) und PORR (+ 0,95 Prozent auf 37,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR), CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 23,30 EUR), Andritz (-0,59 Prozent auf 83,80 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,90 EUR) und Raiffeisen (-0,47 Prozent auf 63,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386 251 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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