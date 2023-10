ATX aktuell: ATX liegt schlussendlich im Minus

Am Abend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent schwächer bei 3 082,35 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 108,126 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 3 105,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 105,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 107,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 078,50 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2,08 Prozent zurück. Der ATX lag vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 3 177,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der ATX mit 3 186,52 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Stand von 2 783,04 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,35 Prozent auf 82,35 EUR), EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,90 EUR), voestalpine (+ 0,50 Prozent auf 23,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,20 EUR) und IMMOFINANZ (-0,22 Prozent auf 18,52 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-2,56 Prozent auf 114,00 EUR), CA Immobilien (-2,09 Prozent auf 30,40 EUR), Vienna Insurance (-1,81 Prozent auf 24,40 EUR), BAWAG (-1,69 Prozent auf 43,06 EUR) und AT S (AT&S) (-1,61 Prozent auf 24,44 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 594 604 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,592 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

