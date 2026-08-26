ATX aktuell: ATX nachmittags im Aufwind

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,02 Prozent fester bei 6 740,66 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,034 Prozent leichter bei 6 670,03 Punkten in den Handel, nach 6 672,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 741,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 648,89 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,63 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX mit 6 455,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der ATX einen Stand von 6 099,93 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 4 703,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,95 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 3,63 Prozent auf 45,66 EUR), Andritz (+ 3,09 Prozent auf 83,50 EUR), PORR (+ 3,06 Prozent auf 40,40 EUR), Wienerberger (+ 2,81 Prozent auf 20,14 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,67 Prozent auf 138,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-1,18 Prozent auf 67,10 EUR), CA Immobilien (-0,42 Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (-0,34 Prozent auf 58,50 EUR), Raiffeisen (-0,32 Prozent auf 62,55 EUR) und Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 71,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 187 851 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,546 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at