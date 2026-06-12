ATX aktuell: ATX nachmittags in Grün

Am Freitag steht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,41 Prozent im Plus bei 6 218,95 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 167,646 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 072,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 072,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 066,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 276,17 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 848,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der ATX bei 5 348,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der ATX 4 388,88 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 276,17 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 5,77 Prozent auf 23,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,59 Prozent auf 151,00 EUR), DO (+ 5,18) Prozent auf 203,00 EUR), CA Immobilien (+ 4,56 Prozent auf 22,95 EUR) und EVN (+ 3,70 Prozent auf 29,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-0,51 Prozent auf 58,45 EUR), Verbund (-0,35 Prozent auf 57,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 34,80 EUR) und Andritz (+ 0,92 Prozent auf 77,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 268 508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,02 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,83 Prozent.

Redaktion finanzen.at