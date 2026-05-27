ATX aktuell: ATX notiert letztendlich im Minus

Der ATX ging nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 6 095,30 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 172,954 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent leichter bei 6 097,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 099,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 093,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 167,48 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 763,77 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Stand von 4 435,98 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,89 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell PORR (+ 3,55 Prozent auf 36,45 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 34,75 EUR), Wienerberger (+ 2,19 Prozent auf 24,22 EUR), voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 48,04 EUR) und Österreichische Post (+ 1,56 Prozent auf 32,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-3,40 Prozent auf 58,25 EUR), OMV (-2,47 Prozent auf 61,25 EUR), Vienna Insurance (-0,95 Prozent auf 62,60 EUR), Erste Group Bank (-0,88 Prozent auf 101,70 EUR) und AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 139,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 614 444 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,21 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at