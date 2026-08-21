ATX aktuell: ATX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Der ATX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,40 Prozent stärker bei 6 593,76 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 184,808 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 565,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 567,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6 597,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 559,65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,07 Prozent nach. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 21.07.2026, den Wert von 6 511,24 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 5 910,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, lag der ATX noch bei 4 810,85 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,21 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,10 Prozent auf 146,00 EUR), voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 43,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 17,34 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,77 Prozent auf 19,69 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 29,75 EUR), Palfinger (-0,84 Prozent auf 29,55 EUR), OMV (-0,58 Prozent auf 68,60 EUR), EVN (-0,36 Prozent auf 28,00 EUR) und PORR (-0,26 Prozent auf 37,80 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 647 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,226 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at