Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|ATX-Entwicklung
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04.08.2026 15:58:54
ATX aktuell: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,99 Prozent auf 6 648,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,250 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 6 583,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 582,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 583,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 664,63 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 565,92 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 5 736,62 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 4 518,74 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,22 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 664,63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,33 Prozent auf 144,60 EUR), voestalpine (+ 3,39 Prozent auf 48,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 62,20 EUR), Wienerberger (+ 1,83 Prozent auf 22,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,74 Prozent auf 117,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-1,72 Prozent auf 62,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 24,40 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,35 EUR) und Verbund (-0,34 Prozent auf 58,45 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 158 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,42 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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