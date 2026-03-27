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27.03.2026 12:27:13
ATX aktuell: ATX präsentiert sich mittags leichter
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2,10 Prozent leichter bei 5 254,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 157,204 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 5 367,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 366,90 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 377,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 253,22 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 1,37 Prozent zu. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Wert von 4 264,54 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent abwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Lenzing (+ 0,41 Prozent auf 24,55 EUR), Österreichische Post (-0,15 Prozent auf 33,95 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 64,25 EUR), EVN (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR) und Andritz (-1,18 Prozent auf 62,55 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,55 Prozent auf 50,40 EUR), Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (-3,18 Prozent auf 33,45 EUR), Erste Group Bank (-2,94 Prozent auf 90,80 EUR) und voestalpine (-2,71 Prozent auf 38,10 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. 166 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 36,335 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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